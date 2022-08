Anmeldere er enige om vigtigheden af ny Spies-dokumentar

Kulturjournalist Eva Eistrup, der anmelder filmen for Politiken, skriver, at den kan være med til at sikre et kulturelt selvopgør.

- Det kan næsten ikke overvurderes, hvor vigtig en dokumentar ”Spies og morgenbolledamerne” er i forhold til et kulturelt selvopgør med vores nære fortid.

- De voksne ansattes tavshed er uudholdelig. Og cocktailen af selvforelsket frisind, dyb misogyni og kynisk kapitalistisk klasseudnyttelse lige midt i de lighedsfejrende 70’ere og 80’ere er tankevækkende, skriver Eva Eistrup, der giver filmen fem ud af seks hjerter.