28/09/2022 KL. 09:00

Gennem sin karriere har skuespiller og instruktør Thomas Mørk koblet satire og tragik

60 år: Satire og tragik hænger uløseligt sammen for skuespilleren Thomas Mørk, der i hele karrieren har optrådt inden for begge spektrer. Han blev som ung grebet af den flamboyante David Bowie, men i sit privatliv er han ydmyg og bevidst om ikke at fylde for meget.