24/08/2022 KL. 20:00

For abonnenter

Først sagde Bamses enke nej – siden ombestemte hun sig

Instruktøren bag biograffilmen "Bamse" betingede sig, at den folkekære sangers familie blev involveret i projektet. Det førte til et respektfuldt samarbejde, et rørende møde og en lille omskrivning sent i forløbet.