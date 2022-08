Sanger og skuespiller Olivia Newton-John er død

* Navn: Olivia Newton-John.

* Alder: 73 år.

* Fødested: 26. september 1948 i Cambridge, Storbritannien.

* Datter af: Universitetsdirektør Brinley Newton-John og fotograf Irene Newton-John.

* Nationalitet: Britisk-australsk.

* Karriere:

- Hun vandt en sangkonkurrence som teenager i Australien, og den sendte hende til England, hvor hun fik en solokarriere.

* I 1973 blev hun populær i USA med sangen ”Let Me Be There”, som sikrede hende en Grammy, og Olivia Newton-John flyttede senere til USA.

- I 1974 stillede hun op i Eurovision Song Contest med nummeret ”Long Live Love”, som opnåede en fjerdeplads.

- Blandt hendes største sanghits kan nævnes ”Let Me Be There” fra 1973, ”Have You Ever Been Mellow” fra 1975, ”Don’t Stop Believin’” fra 1976, ”You’re The One That I Want” fra 1978, ”Hopelessly Devoted To You” fra 1978, ”Magic” fra 1980, ”Xanadu” fra 1980 og ”Physical” fra 1981.

* Særligt da hun spillede over for John Travolta i ”Grease” blev hun for alvor populær. Hun har spillet med i andre film også - blandt andet ”Xanadu” fra 1980.

* Civilstand: Gift med forretningsmanden John Easterling siden 2008. Med sin eksmand har hun datteren Cloe Lattanzi, der er født i 1986.

* Bopæl: Malibu i Californien, USA.

* Andet:

- Har udgivet albummet ” Warm and Tender” i 1989 med rolige sange til babyer, fordi hun ikke kunne finde noget musik, som kunne berolige hendes egen datter.

- Hun blev første gang diagnosticeret med brystkræft i 1992. Siden er kræften kommet tilbage to gange - i 2013 og 2017.

Kilder: TMZ, Musicianguide, Ritzau.