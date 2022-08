Smukfest hædrer Niels Hausgaard og Tæt på sandheden-hold

- De har formået at få os til at indse, at vi har savnet politisk satire i alt for mange år. De har atter gjort den til allemandseje.

- Hvis man er et politisk magtmenneske, kan man ikke vide sig sikker, og det er betryggende for os andre, supplerede Søs Egelind.

Komiker og prismodtager Jonatan Spang benyttede lejligheden til at takke for prisen og sende en bredside afsted mod de danske journalister.

- Det er vigtigt at lave programmet (red. Tæt på sandheden). Mange journalister har travlt med at gøre ting mere komplicerede end de er.

- Vores opgave er at tage tingene ned fra de høje hylder, hvor mange ikke kan nå dem, sagde han.

Med prisen følger en pengepræmie på 100.000 kroner til holdet bag ”Tæt på sandheden” og yderligere 100.000 kroner til Niels Hausgaard.