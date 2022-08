Dansk film får verdenspremiere på international festival

Manuskriptet er skrevet af Malou Reymann og Sara Isabella Jønsson.

34-årige Reymann er uddannet skuespiller, men debuterede som filminstruktør i 2020 med den prisvindende og anmelderroste spillefilm ”En helt almindelig familie”.

Her kommer det frem, at 11-årige Emmas far er transkønnet, og hans kønsskifte vender op og ned på familien og især for Emma, som har svært ved at håndtere sin fars forvandling.

Toronto Filmfestival er en af de største filmfestivaler i Nordamerika. I år løber den fra 8. til 18. september, men danske seere må vente til næste år for at opleve Reymanns nye film.

”Ustyrlig” får dansk premiere den 9. marts 2023.