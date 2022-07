Shawn Mendes' mentale helbred holder ham fra dansk optræden

- Jeg er desværre nødt til at aflyse resten af turnéen i Nordamerika og Europa.

Mendes forklarer, at han ikke mentalt har fået forberedt sig på at turnere verden rundt, efter at coronapandemien satte en stopper for store koncerter verden over i længere perioder de seneste to år.

- Jeg startede med at være begejstret for at komme ud at spille live igen efter en lang pause på grund af pandemien, skriver han.

- Men realiteten er, at jeg ikke har været klar til at turnere efter sådan en lang pause.