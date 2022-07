Ny sæson af Riget får premiere på italiensk filmfestival

Det oplyser Det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse.

- Det er historisk, at Danmark er så stærkt repræsenteret, siger Filminstituttets internationale chef, Jacob Neiiendam.

- Når så mange danske værker kommer i rampelyset, er det et udtryk for branchens evne til at opbygge og indgå stærke internationale samarbejder. Det er eftertragtet at arbejde med os, siger han videre.

Blandt de danske bidrag finder man jazzdokumentaren ”Music for Black Pigeons”, som blandt andet filmskaber Jørgen Leth står bag.

Også instruktøren Nicolas Winding Refn er på programmet med tv-serien ”Copenhagen Cowboy”, som er lavet for streaminggiganten Netflix, hvor den vises senere på året.

Kun en enkelt af de danske produktioner kan løbe med en pris i Venedig. Det er dokumentaren ”Innocence”, der er instrueret af Guy Davidi.