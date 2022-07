Targaryen-dynastiet får hovedrolle i Game of Thrones-forløber

Skuespilleren selv har beskrevet hans karakter som en ”mand med et behageligt temperament og en venlig mand, som forsøger at bevare freden i kongeriget”.

Engelske Matt Smith, som er kendt for sin rolle som Doctor Who, spiller prins Daemon Targaryen, kongens lillebror. Søskendeparret har et ”rimelig kompliceret forhold” til hinanden, har Smith fortalt.

Emma D’Arcy spiller prinsesse Rhaenyra Targaryen, som af kongen er blevet udpeget som tronfølge. Hun blev valgt som tronfølge frem for prinsesse Rhaenys Velaryon, som spilles af Eve Best.

- Hun burde have været dronning, siger Eve Best om sin rolle.

- Det er lidt irriterende, at hun ikke blev det. Det er også ret irriterende, at folk bliver ved med at minde hende om, at hun ikke er det.