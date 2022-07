Amber Heard har anket dom om millionerstatning til Johnny Depp

- Selv om vi er klar over, at dagens sagsanlæg vil antænde et Twitter-bål, er det et skridt, vi bliver nødt til at tage for retfærdighed, lyder det videre.

I juni afgjorde et nævningeting, at Amber Heard skulle betale Johnny Depp 15 millioner dollar i erstatning for at have ærekrænket ham. Det svarer til cirka 110 millioner kroner.

Det var Johnny Depp, der først sagsøgte sin ekskone for 50 millioner dollar og anklagede hende for injurier.

Årsagen er, at hun i 2018 skrev en klumme, hvor hun beskrev sig selv som en offentlig person, der har oplevet mishandling i hjemmet.