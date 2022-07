I mere end 200 år har den onde dronning i historien om Snehvide stillet det samme spørgsmål til troldspejlet:

»Lille spejl på væggen der, hvem er smukkest i landet her?«

Da Stephan Kalinski læste ordene fra det klassiske eventyr højt for sine to børn, slog det ham – hans datter skal ikke vokse op og tro, at det som pige handler om at være den smukkeste.