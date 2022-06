Danske filmfolk springer fra aftale efter produktionsstop

Siden den trådte i kraft på årets første dag, har bestillingerne af nye danske film og tv-serier stået stille.

Og derfor står de danske kunstnere et ”utåleligt sted”. Det mener Benjamin Boe Rasmussen, som er talsmand for Create Denmark.

- Vi er nødt til at snakke med hver enkelt tjeneste for at løse de udfordringer, vi står over for lige nu, skriver han i en sms til Ritzau.

Allerede i februar meddelte TV 2 Play, at aftalen var for dyr, og at TV 2 derfor ville sætte udviklingen af nye produktioner på pause.

I juni lød det fra Netflix og kort efter også fra Viaplay, at selskaberne helt ville stoppe udviklingen af nye serier og film i Danmark.