Nikolaj Arcel har »ingen minutter tilbage i døgnet, ej heller plads i hjernen« til at tænke på sin fødselsdag

Nikolaj Arcel har ikke tid til at tænke på sin fødselsdag.

Han er for travlt optaget af at gøre klar til optagelserne af sin nye film ”Kongens land”.

»Har ingen minutter tilbage i døgnet, ej heller plads i hjernen til at tænke på fødselsdage :) men tak for tanken!« svarer han, da Jyllands-Posten en uge inden hans 50-års fødselsdag forhører sig om en mulighed for at interviewe den danske filminstruktør.