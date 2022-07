»Ord skaber virkelighed, og det er derfor, at det er så vigtigt, hvordan vi fortæller historier. Det er vildt vigtigt, og der er megameget magtmisbrug forbundet med sprog,« pointerer Christina Rosendahl.

I foråret gjorde hun punkt for punkt rede for, hvorfor hun fandt Politikens fødselsdagsportræt af søsteren Pernille Rosendahl for et skoleeksempel på sexisme. Christina Rosendahl henviste til udtryk i artiklen som ”søde smil” og ”kønne pige” kombineret med, at Pernille Rosendahls karriere som sanger stort set kun blev udfoldet ved at fortælle, hvilke mænd der stod bag.