31/07/2022 KL. 09:00

For abonnenter

»Jeg er nok ret woke. Det betyder ikke, at jeg accepterer alle krav«

At afvise identitetspolitik vil være det samme som at sige, at det ikke må regne i april, mener juraprofessor Ditlev Tamm. Han slår på, at kun Europa og USA har det kulturelle overskud til at tage diskussionen, og kalder modstanden for et forsøg på at fastholde en borgerlig drøm om, at livet er konfliktløst.