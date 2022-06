Lidelse tvinger Justin Bieber til at udskyde flere koncerter

Justin Bieber har også tidligere på sommeren været nødt til at aflyse koncerter på grund af ansigtslammelsen.

I sidste uge fortalte han på Instagram om årsagen til aflysningerne.

- Som I formentlig kan se på mit ansigt, har jeg fået et syndrom kaldet Ramsay Hunts. Det kommer fra et virus, som angriber nerven i mit øre og gør, at mit ansigt har lammelser.

- Som I kan se, blinker jeg ikke på det her øje. Jeg kan ikke smile med denne her side af mit ansigt. Mit næsebor kan ikke bevæge sig, sagde Justin Bieber.

Bieber henvendte sig også direkte til de fans, som måtte være skuffede over, at koncerter er blevet aflyst.

- Med hensyn til jer, som er frustrerede over, at jeg har været nødt til at aflyse koncerter: Jeg er fysisk ude af stand til at gennemføre dem. Det er ret alvorligt.