26/06/2022 KL. 15:35

Danskerne vil gerne betale for film og tv, men helst ikke for musik. Hvorfor?

Mens flere og flere danskere betaler for at se film og tv på streamingtjenester, ser det helt anderledes ud, når det handler om musik. Her er betalingsvilligheden stagneret, og det meste musik afspilles på gratis reklamefinansierede tjenester. I sidste end kan det gå ud over kvaliteten, mener en fagforening. Men hvorfor vil vi ikke betale for musik?