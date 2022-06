Skuespiller følte sig tvunget af avis til at springe ud

Wilson blev kontaktet af journalisten Andrew Hornery fra Sydney Morning Herald torsdag. Han havde fået et tip om Wilsons nye forhold og ville offentliggøre historien to dage senere.

For at komme journalisten og avisen i forkøbet lagde Rebel Wilson et opslag på Instagram, hvor hun skrev, at hun troede hun skulle finde en Disney-prins, men i stedet havde fundet en Disney-prinsesse.

Journalisten og Sydney Morning Heralds tilgang til historien har vakt kritik fra flere, som mener, at Wilson blev presset til at springe ud.