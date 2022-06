Folketingsmedlem for De Konservative Rasmus Jarlov blander sig også i debatten og anklager Salling Group for at give de fornærmede for meget indflydelse.

»Føtex, som ellers er indbegrebet af den almindelige dansker, fjerner en T-shirt, fordi den har teksten: ”Fars regler”. Det mikroskopiske segment af usikre mennesker, som bliver fornærmet af kønsroller, har alt for stor indflydelse,« skriver han på Twitter.