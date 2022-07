20/07/2022 KL. 09:00

Søren Byder forlod faget som skuespiller for at blive mentor for mennesker med ondt i relationerne

50 år: Søren Byder forlod skuespillet og var en overgang stilladsarbejder. Begge brancher gav ham værdifulde erfaringer og indsigter, han i dag bruger som mentor for klienter med ondt i relationerne. Selv er han far til syv børn, som vitterlig er det allerfedeste, han kan beskæftige sig med uden for arbejdet.