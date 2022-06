Kirsten Birgit bliver en del af R8dio: »Jeg siger ikke, hun er rædselsfuld at være chef for, men…«

»Det ville have været nemmere at flytte hele den originale Radio24syv til Jylland end at få Kirsten Birgit til at flytte derover. Jeg siger ikke, hun er rædselsfuld at være chef for, men hun er meget tung at flytte. Hun har faste meninger om, hvad der skal til for levere på det høje niveau, hun kræver,« fortæller Mikael Bertelsen, som ejer 10-15 pct. af R8dio ApS gennem investeringsselskabet Gøg.

Også i den sammenhæng er det svært at skille virkeligheden fra fiktionen, for i løbet af de foreløbigt 109 afsnit af ”Undskyld vi roder” optræder Mikael Bertelsen faktisk i en rolle som investor for snakke-sludre-taleradioen R8dio, der har hjemme i kultur- og mediehuset Stjernen i Skuldborg.