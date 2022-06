04/06/2022 KL. 09:00

Martin fik sunget godnatsange af Nick Cave og Freja blev en ung kniv efter et break-up

Musik lægger sig som et varmt tæppe om vores minder. Musik hjælper os gennem udfordrende tider og minder os om, hvem vi er som mennesker. Jyllands-Posten har været på NorthSide 2022 for at høre om de minder, festivalgæsterne har om de kunstnere, der spiller på festivalen i år.