De sociale medier er fyldt med fans af advokaten, hvis navn også pryder T-shirts og er blevet genstand for hashtags. En fan er ligefrem gået så langt som til at få en tatovering af Vasquez’ ansigt med ordet ”Objection”, som hentyder til hendes mange vellykkede indsigelser og protester under retssagen.

En to minutter lang video af Vasquez, hvor hun gentagne gange afbryder Heards advokat for at ”protestere” – en juridisk term, der bruges til at indgive en formel protest i retten – har over 30 mio. visninger på Tiktok, hvor videoer med hashtagget #CamilleVasquez tilsammen har opnået over 2,3 mia. visninger.