Tidligere på året blev kunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard anholdt og sigtet for hærværk efter at have klistret et billede af sig selv samt skrevet sit navn med sprittusch på et kendt Asger Jorn-maleri.

Selvom det endnu er uvist, om der vil blive rejst en retssag efter hændelsen, har Ibi-Pippi Orup Hedegaard nu lavet et nyt værk, som skal samle penge ind til et kommende retssag og et evt. erstatningskrav. Og hun har ikke samarbejdet med hvem som helst om det nye værk.