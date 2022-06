05/06/2022 KL. 15:00

For abonnenter Når musikken spiller, bliver alle en del af flokken Jyllands-Postens fotograf Casper Dalhoff tog med på en anderledes festival end de gængse, da han besøgte Klintebjerg Festival på Nordfyn for 430 elever fra fem specialefterskoler. Festivalen skal give de unge en tro på, at de kan være en del af et større fællesskab.

Bianka de Voss bryder grædende sammen af glæde over, at hun fandt modet til at stille sig op og synge foran et stort publikum. Hun får et kram af Marcus Christensen.