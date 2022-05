Oppositionspartier er ude af forhandlinger om ny medieaftale

Ud over ønsket om forbedrede arbejdsforhold i branchen indeholdt udspillet også et forslag om en streamingafgift på techgiganter.

Derudover var en omfordeling af mediestøtten fra store landsdækkende nyhedsmedier til lokale og regionale medier og et ønske om at styrke DR også en del af udspillet.

Sidstnævnte har blandt andet været udslagsgivende for Dansk Folkeparti, skriver partiets ordfører på området, Dennis Flydtkjær, på Twitter.

Ane Halsboe Jørgensen (S) er ærgerlig over, at de borgerlige partier nu er ude af forhandlingerne.

- Jeg vil gerne anerkende alle de partier, der har siddet ved bordet, for ægte at ville nå hinanden, siger hun.

- Men jeg oplever, at der her i sidste time ikke er en vilje til faktisk at tage det ansvar, der skal til, for at det bliver bredt.