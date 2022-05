Oasis-guitar solgt på auktion for 2,8 millioner kroner

Oasis nåede at få global succes og sælge 60 millioner album. Bandet står bag megahits som ”Wonderwall” og ”Don’t Look Back In Anger”.

Succesen sluttede dog brat forud for en koncert i Paris.

Her kom de to brødre Noel og Liam Gallagher op at toppes, inden de skulle på scenen. Koncerten endte med at blive aflyst. Og Gibson-guitaren måtte betale en høj pris.

Et ”kultøjeblik” i musikhistorien, lyder det ifølge AFP fra Jonathan Berg, guitarekspert og stifter af galleriet Artpeges, hvor auktionen blev afholdt.