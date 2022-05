En krigsdans – en venligsindet en af slagsen, som selv utrænede forbipasserende kunne deltage i – blev i torsdags til en særdeles rytmisk protest foran Christiansborg.

Her stillede studerende fra Den Danske Scenekunstskole op til dans i protest mod, at uddannelsens danselinje som led i regeringens plan for udflytning af uddannelser, vedtaget af et flertal i Folketinget i juni i fjor, til næste år rykker ud. Fra Frederiksholm i centrum af København og 345 km vestpå til Holstebro i Nordvestjylland.