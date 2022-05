Hun er tiltalt for hærværk af en buste, som hun nu har fået penge til at udstille

Dømt er hun ikke blevet endnu, men tiltalen for groft hærværk er rejst mod den tidligere institutleder Katrine Dirckinck-Holmfeld, som i oktober 2020 skubbede en buste af Frederik V i Københavns Havn.

Alligevel valgte Projektstøtteudvalget for Billedkunst under Statens Kunstfond i februar at tildele hende 35.000 kr. til en