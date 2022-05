Om Amber Heard eller Johnny Depp er den ægte skurk, er omdrejningspunktet i den krig, der verserer på de sociale medier mellem JusticeForJohnny- og JusticeForAmberHeard-lejrene.

En krig, der ikke længere kun handler om to mennesker, som i en trist version af et vildt realityshow beskylder hinanden for grusomheder. Fortællingen om det destruktive forhold er sluppet løs i internettets vilde vesten, hvor løgne bliver til sandhed med et enkelt tweet.

Støtten til Johnny Depp på de sociale medier står i kontrast til de seneste års udvikling i tilliden til