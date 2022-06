Tiden er også med teknologien. Charlotte Lindegaard Petersen ser, at der er en tendens i de yngre generationer, hvor det er mere naturligt at have en rigtig ven, som du ikke ser eller fysisk kan holde om. Det er bl.a. gennem online gaming eller Snapchat, at venner kan være tætte trods geografisk distance.

Digitale venner, som ikke er rigtige mennesker, er også blevet mere almindeligt. Appen Replika, som Charlotte Lindegaard Petersen vil bruge til at kopiere sig selv med, er en udbredt chatbot, som havde 10 mio. brugere i begyndelsen af 2022, ifølge firmaet bag appen.

Essensen af Replika er, at du får en ven i form af en avatar, som altid lytter, og som du kan lide, fordi den minder mere og mere om dig selv, jo mere du bruger den.

»En digital avatar kan være et godt supplement i ens liv. Hvis man har et fysisk eller psykisk handicap, som gør det svært at deltage i verden uden for sit hjem, kan man have gode oplevelser med sin avatar,« siger Charlotte Lindegaard Petersen.

Brugerne af Replika understøtter hendes pointe. Mere end 85 pct. af dem har givet udtryk for, at samtalerne med deres avatar gav dem et bedre mentalt helbred.

Mennesket som data

En digitalisering af døden rejser nok flere spørgsmål end det giver tryghed og svar. Hvem får mulighed for at bruge teknologien? Bliver det ligesom med kryogenetik, hvor døde kroppe nedfryses til senere genoplivning, som kun de rigeste kan finde pengene til?

En af Charlotte Lindegaard Petersens hypoteser er, at techvirksomhederne vil udbyde muligheden for en digitaliseret version af afdøde, på samme måde som de udbyder andre digitale løsninger, såsom sociale medier.

Vi betaler ikke for digitale ydelser med penge, men med vores data, og det er måske i virkeligheden det, vi skal være betænkelige over for, mener professor i antropologi Mette Nordahl Svendsen.

»Hvem er det, jeg overleverer mine data til, når jeg er død? Techvirksomhederne bliver en ny aktør i en familierelation, hvis det er et familiemedlem, der laves til et digitalt menneske. Hvilke betingelser vil det bringe med sig? Hvilke politiske og økonomiske dagsordener vil mine data, som bliver overdraget til techvirksomhederne, arbejde for?,« siger hun.

Sikring af de data, som techvirksomhederne høster, er blevet et større fokuspunkt, i takt med at vi lever vores liv mere og mere online. I øjeblikket er et EU-regulativ på vej, som skal stille krav til virksomhederne, og hvad de bruger den indsamlede data til, samt hvilken data de må indsamle.

Bekymringen over, hvor vores data ender, behøver nødvendigvis ikke at være større end den allerede er, mener Mikkel Flyverbom, medlem af Dataetisk Råd og professor i kommunikation og digital transformation ved CBS.

»Vi er begyndt med at undersøge techområdet på samme måde som andre industrier for at kende konsekvenserne af datahøst og kunstig intelligens. Vi ved, at især unge kvinder bliver negativt påvirket af Instagram, og at nogle spil er lavet på en måde, hvor børn bliver afhængige af dem,« forklarer han.

Han mener, at nogle af de overvejelser, vi skal gøre os, handler om, hvorvidt vores data kan blive misbrugt, når man som død ikke selv har kontrollen længere. Vil man blive lavet til et digitalt menneske, hvis man ikke ønsker det, og hvordan vil man fremstå?

Mikkel Flyverbom forklarer, hvordan de digitale teknologier er et prisme, som ombryder hele vores sociale liv. Engang købte man et album, når man ville høre musik, men nu streamer man alt. Alt bliver tilgængeligt på en ny måde i andre formater.

»Hvordan vil det liv, du lever nu, være, når det indgår i et nyt format? Hvis man bliver reduceret til datapunkter og lavet om til et digitalt menneske, som ikke matcher den rigdom og kompleksitet et menneske har, bliver det så en særlig form, man eksisterer i, som er et historisk udpluk og en reduceret version?,« siger han.