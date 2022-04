Sikasso, det sydlige Mali, 2008. Busser holder på række på den rødbrune jord. Bliktage, boder, mennesker, motorstøj. Byen fungerer som knudepunkt for al trafik mod Elfenbenskysten.

Den lokale chef for busselskaberne fortæller, at han jævnligt ser børn – ofte i halvstore grupper – der bliver sendt videre med bus for at blive smuglet over grænsen og solgt som arbejdskraft til kakaobønder.