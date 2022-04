Anmelder kalder ”De forbandede år 2” veleksekveret historiefup

Avisen mener, at de mange forskellige emner og skæbner, som filmen behandler, kombineret med, at filmen foregår over en toårig periode, gør, at man aldrig kommer dybt nok.

Alle tre aviser roser skuespilpræstationerne i filmen. Jyllands-Posten er især begejstret for Jesper Christensen, som avisen kalder filmens samlingspunkt.

Politiken roser især filmens unge skuespillere og skriver, at en ”hel ungdomsårgang af dansk talent folder sig ud” i filmen.

Anders Refn, der har instrueret filmen, har skrevet manuskriptet sammen med Flemming Quist Møller, der døde i januar.