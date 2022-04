Tidligere EB-chef erstatter Michael Dyrby på B.T.

Det bliver Pernille Holbøll, der erstatter Michael Dyrby som ny ansvarshavende chefredaktør på B.T.

Det skriver B.T.

- Jeg er stolt og glad for, at Pernille Holbøll vil påtage sig opgaven med at lede B.T., siger Anders Krab-Johansen, koncernchef og udgiver for Berlingske Media, til B.T.

- Der er meget at passe på og endnu mere at udvikle, og jeg er ikke i tvivl om, at vi har fundet den rigtige, siger han.