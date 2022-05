»Kan du nævne bare ét parti i Folketinget, der har en klar og markant kulturpolitik? Jeg kan ikke. I den konkurrencestat, vi lever i, er vi i gang med at udrydde vores egen kultur. For mig, der tror på det fundament, vi skabte i oplysningstiden, er det her ikke drømmescenariet.«

Grundtonen er dyster, når billedhuggeren Bjørn Nørgaard ytrer sig om samfundets udvikling.