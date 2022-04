Avisen bliver tyndere og tyndere, lyder kritikken - nu risikerer de utilfredse læsere faktisk at få ret

Oven i forsyningskrisen og krigssituationen er de danske ugeblade og reklamesager, der udkommer på glittet papir, nemlig blevet ramt af en langvarig strejke hos Finlands største papirproducent, så PFI er med adm. direktør Thomas Isaksens ord optaget af at hjælpe trykkerierne.

»Der er ingen tvivl om, at det er nogle svære år. Derfor har vi meddelt vores medlemmer, udgiverne, at der vil komme en prisstigning på papiret,« siger Thomas Isaksen.

Han understreger dog samtidig, at prisstigningen sker fra et meget lavt udgangspunkt. Det samme forsøger Jysk Fynske Mediers driftsdirektør, Bjarne Munck, at minde sig selv om efter at have lagt en trykkeristigning på hele 32 pct. ind i årets budget.

»Vi er i konstante overvejelser om, hvad vores produkter skal koste. Men her og nu ønsker vi ikke at lade læserne betale regningen. Det tror vi ikke på, for prisen på papir vil sikkert falde igen, så den ekstraudgift kommer vi i første omgang til at absorbere selv,« forklarer Bjarne Munck.

Aller Media - der står bag stribevis af magasiner og ugeblade - følger på tilsvarende vis udviklingen tæt. Kommunikationschef Magnus Hviid pointerer i den forbindelse, at et ekstraordinært højt inflationsniveau føjer sig til de øvrige markedsudfordringer.

»I udgangspunktet forventer vi ikke at reducere sideantallet, men vi må nødvendigvis forholde os til det og de meromkostninger, der følger med produktionen i forhold til vores prissætning og prisstigningerne generelt i detailhandlen,« siger Magnus Hviid.

Han lægger ikke skjul på, at det er en omfattende ligning for udgiveren bag titler som Se og Hør, Femina og Billed-Bladet.

»Lige nu er det svært at forestille sig, at nogen har det forkromede overblik over konsekvenserne på langt sigt. Vi vurderer derfor situationen uge for uge.«