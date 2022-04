1989-plan for atomangreb mod Danmark har set dagens lys

Danmark blev som bekendt ikke udsat for atomangreb under Den Kolde Krig.

Planen fra 1989 har i 33 år ikke været set af offentligheden frem til nu, skriver Berlingske.

Atomsprænghovederne i Polen blev opbevaret på sovjetiske baser. Når generalstaben ville angribe Danmark, udleverede de sprænghovederne til polske enheder ifølge avisen.

I en tidsplan for løbende ild fremgik det, at det andet angreb skulle begynde 50 minutter efter det første. Moskva regnede med at bruge yderligere 133 sprænghoveder til anden bølge.

Andersen mener, at planen fra 1989 skiller sig ud fra tidligere sovjetiske angrebsplaner ved graden af ødelæggelser.

- Det var ikke en krigsplan, men en plan for et terrorangreb, som skulle tvinge Danmark og det øvrige Nato til overgivelse, siger han til Berlingske.