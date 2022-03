Producent tager sag om Sara Omar-film til landsretten

Stridens kerne handler om timevis af optagelser af Sara Omar i kølvandet på udgivelsen af hendes roman ”Dødevaskeren” foretaget af Mohammad Parwani - også kendt som Manyar Parwani.

Omar Marzouk har fungeret som producent på filmen.

Men den 28. februar slog Retten på Frederiksberg fast, at de to mænd forbydes at offentliggøre eller viderebringe de optagelser af Sara Omar, mod at hun senest den 7. marts 2022 stillede en sikkerhed på 250.000 kroner.

Advokat Tyge Trier oplyser, at de er uenige i den juridiske vurdering af sagen.

- Blandt andet fordi der ikke bliver taget hensyn til de rettigheder, som instruktøren og hans bagland har, siger han og tilføjer:

- Hvordan det i praksis foregår i Danmark, når der arbejdes med produktion af dokumentarfilm, herunder hvilke rettigheder den medvirkende har og ikke har, før filmen er redigeret og klippet.