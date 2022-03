Den danske fotograf Dan Laustsen blev slået af storfilm ved Oscars 2022

Dan Laustsen var også nomineret tilbage i 2018 for ”The Shape of Water”, men dengang blev det heller ikke til en Oscar.

Begge gange har han arbejdet sammen med instruktøren Guillermo del Toro.

- Vi har altid klikket enormt godt også kunstnerisk. Vores æstetik er den samme. Guillermo er en fuldstændig utrolig instruktør, og det er en drøm for en fotograf at arbejde med ham, sagde Dan Laustsen om makkerskabet før årets uddeling.

Her fortalte han også, at det var tydeligt at mærke, at han nu - for anden gang - var blevet oscarnomineret.