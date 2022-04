01/04/2022 KL. 08:30

»Det er svært at oversætte en krig til børn, hvis man ikke er dybt nok nede i sagerne«

Første afsnit i den nye podcast ”Hva' sker der?” handler om en dansk skolepiges møde med en ukrainsk flygtning. Børneavisen og Ultra Nyt forsøger at formidle krigen uden at fortælle alt for meget.