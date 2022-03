- Jeg er helt på toppen. Den havde jeg aldrig troet, jeg skulle have. Jeg er meget ydmyg over for denne her. Vanvittigt, siger Anders Matthesen, da han modtager statuetten foran et fyldt Folketeatret i København lørdag aften.

- Så er det slut med at spille fodbold til fars kontor, joker han med statuetten i hænderne.