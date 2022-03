26/03/2022 KL. 09:00

For abonnenter

Under vandet må man se sin frygt i øjnene

Nanna Kreutzmann arbejdede i flere år som fotojournalist, hvor hun dokumenterede konflikter og ødelæggelser. Det gav hende sår på sjælen, som hun stadig arbejder på at hele i dag gennem et helt særligt univers og et fællesskab, som hun har fundet i Egypten.