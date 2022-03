Danskere har behov for at fragte ting til Ukraine – men det kan være en dum idé

Danskernes behov for at hjælpe ukrainske flygtninge på egen vis er så overvældende, at det nærmest er et benspænd for det etablerede nødhjælpsarbejde.

Derfor opfordrer generalsekretærerne for Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Røde Kors nu de frivillige bidragsydere til at henvende sig, hvis de er i tvivl om, hvordan de bedst kan