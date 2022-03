Pilou Asbæk får hovedrolle i drama om en kontroversiel epoke i dansk historie

I strømmen af film om Danmark under Anden Verdenskrig er turen kommet til et kapitel, som stiller danskernes i et mindre flatterende lys. Tirsdag annoncerede Nordisk Film således, at den Oscar-belønnede instruktør Anders Walter er gået i gang med filmen ”Befrielsen”, som skildrer håndteringen af de 250.000 civile tyskere, der kom til Danmark i foråret 1945 på flugt fra Den Røde Hær. Danskerne var ikke synderligt indstillede på at hjælpe tyskerne, og de, som alligevel strakte hånden ud, risikerede omgivelsernes fordømmelse.