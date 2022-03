Juryen siger om billederne:

»Denne vinderserie er virkelig godt nyhedsfotografi og en fuldendt fortælling på seks billeder. Visuelt er den meget flot komponeret, og man får lyst til at kigge på billederne, for de er taget af en fotograf, der forstår at bevæge sig ind i, ud af og langs siden af begivenhederne. Men in Black er kommet med en anden måde at demonstrere på, som måske kun er blevet set i forbindelse med Ungdomshuset og med hooligans. Og serien viser netop det nybrud indenfor politiske demonstrationer, som er sket de sidste år, hvor vi pludselig ser folk, der demonstrerer i uniform og står på geled. Fotografen har dygtigt fanget Men in Blacks ikonografi og symboler og tager dem alvorligt. Det er ikke fordomsfuldt fotograferet, men forholdsvis neutralt, og alligevel får man oplevelsen af lyden og den synlige tilstedeværelse i gadebilledet, som de har skabt og bibragt demonstrationer over hele landet. Serien er meget velfotograferet, og som fotograf skal man kunne få pulsen ned for at lave den slags billeder. Man skal nemlig kunne bevare sin egen ro midt i det uforudsigelige, hvor tingene vælter omkring en, for overhovedet at være der og samtidig få dækket begivenheden, uden at alle billederne bliver taget på samme afstand.«

”Årets Sportsbillede” gik til Liselotte Sabroe og Ritzau Scanpix for hendes billede af herrelandsholdet i fodbold, der samledes om Christian Eriksen, mens han modtog behandling for hjertestop i Parken under Danmarks første kamp ved EM-slutrunden.