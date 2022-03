09/03/2022 KL. 09:00

For abonnenter

Dokumentation for månelandingen på auktion i Danmark

En samling af originale fotografier fra Nasas månerejser er på auktion ved det danske auktionshus Bruun Rasmussen. Fotografierne blev en del af beviserne for, at månelandingen var et svindelnummer – en konspirationsteori, der stadig lever i dag som et led i en magtkritisk fortælling.