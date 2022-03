Skulpturen skal stilles op som protest mod et kinesisk universitet, der skal bygges i Budapest.

Universitetet kommer ifølge BBC til at koste 1,8 milliarder dollar. Det er ifølge BBC flere penge, end den ungarske regering brugte på videregående uddannelser i 2019.

En del af pengene er lånt af en kinesisk bank.

I sommer gik flere tusinde ungarere på gaden for at protestere mod planerne om at lave universitetet.

Skamstøtten er en model af den, der stod på et universitet i Hongkong. Den blev fjernet fra universitetet i december sidste år.