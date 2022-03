Det nyfødte barn lå på Kirsten Marie Juel Jensens bryst i længere tid, uden at hun havde skænket kønnet på barnet en tanke.

I ni måneder havde hun haft travlt med at lære at sige »Når vi får et barn« og ikke »Hvis vi får et barn«.

I 2010 havde Kirsten Marie Juel Jensen været gravid for første gang. Hun var tre måneder