Da filminstruktør Christian Tafdrup var barn, plejede forældrene at besøge venner i udlandet, som de havde mødt på sommerferier rundtom i verden. En slags genforening for at følge op på det gode bekendtskab, der var opstået under varmere himmelstrøg i en ubekymret tid. I to dage ville Christian Tafdrup og hans familie bo hos nogle mennesker, de dybest set ikke kendte. Ofte i små mærkelige byer rundt om i Tyskland. De ville spise deres mad, uanset om den faldt i deres smag eller ej, lade familiens hund slikke dem i ansigtet uden det mindste tegn på ubehag og sove på madrasser, der hvor det var mest belejligt. Turene var sjældent nogen succes og efterlod ofte Christian Tafdrup med det samme spørgsmål: Hvorfor tog vi overhovedet afsted?