Odense gør som andre byer og aflyser russisk balletoptræden

- Vi tager skarpt afstand fra Ruslands invasion af Ukraine. Derfor har vi forsøgt at nå frem til en aftale med arrangøren bag ”Svanesøen” om en aflysning af forestillingen.

Den Russiske Nationalballet skulle have optrådt i Odeon i Odense 5. marts, men Comwell, der driver Odeon, har valgt at annullere aftalen.

- Samtidig kan vi frygte, at opførelse af balletforestillingen kan være forbundet med risici for vores gæster og medarbejdere. Vi har i dag meddelt den danske arrangør, at vi annullerer aftalen, udtaler hoteldirektør Ninna Stæhr-Petersen.

Da det ikke har været muligt at nå en aftale med arrangøren, har Comwell valgt at annullere aftalen for leje af Odeons lokaler, skriver TV 2 Fyn.

Arrangøren er Peter Sindberg, der er direktør i PH-Show. Han siger til det fynske medie, at han ”vil ikke acceptere at blive udelukket”.